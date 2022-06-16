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В Петрозаводске погрузчик протаранил три легковых автомобиля (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 23 Июня 2022
фото: Кадр из видео

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Пьяный водитель вилочного погрузчика устроил ДТП на территории Промышленного городка.

Авария произошла в минувшую среду в 13.15 на территории Промышленного городка на улице Коммунистов, 50. Ее участниками стали вилочный погрузчик и три легковых автомобиля. Об эом пишет ДТП ПТЗ.

Судя по видео, водитель погрузчика не справился с управлением и наехал на припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль Mitsubishi, проткнув его грузозахватным приспособлением (вилочным захватом). От удара иномарку отбросило на стоящий перед ним минивэн Mitsubishi.

Двигаясь задним ходом, погрузчик наехал на припаркованный у другого края проезжей части легковой автомобиль Nissan.

Машины получили механические повреждения.

По предварительной информации, водитель погрузчика управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. При этом он был пьян.

Видеокамера наружного наблюдения запечатлела момент ДТП.

На месте происшествия работал наряд ДПС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, большегруз оборвал провода и повалил опору на оживленной магистрали в Петрозаводске.

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