В Петрозаводске похоронят 17-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего

Глава Карелии назвал имя еще одного контрактника, погибшего на Донбассе.

Как пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, завтра, 31 мая, в Петрозаводске простятся с Юрием Непялиным.

«Старшина, командир мотострелкового отделения, погиб при исполнении воинского долга на Донбассе», — сообщил руководитель республики.

По словам Парфенчикова, Юрий родился и вырос в Кандалакше, но в Карелии живут его родные.

«Приношу им свои глубокие соболезнования», — отметил глава Карелии.

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 17 бойцов из Карелии. Это Виталий Тишкевич, Петр Наумов, Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский, Тимофей Петухов, Иван Чухлей, Евгений Чубарин, Анатолий Петухов и Юрий Непялин.

Напомним, в минувшую пятницу в селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.