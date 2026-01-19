В Петрозаводске появилась карта с «маршрутами здоровья»

В столице Карелии создана карта, на которой отмечены специальные пешеходные маршруты, рекомендованные для ежедневных прогулок.

Эти «маршруты здоровья» проложены в разных районах города и призваны помочь петрозаводчанам легко включить физическую активность в свой распорядок дня. По мнению специалистов, даже 20-минутная прогулка по такому маршруту укрепляет иммунитет, снижает риск многих заболеваний и улучшает настроение.

Карта позволяет каждому жителю найти ближайший и самый удобный путь для поддержания формы в любое время года.



