В Петрозаводске появилась мобильная бригада по уборке мусора

Работа мобильной бригады запечатлена в видеоролике.
После обращения граждан администрация Петрозаводска создала мобильную бригаду по уборке мусора на муниципальных контейнерных площадках, сообщили в пресс-службе предприятия «Городской транспорт».
Бригада работает оперативно: выезжает на место и убирает мелкий мусор, на который не обратил внимание основной подрядчик.
Кроме того, бригада вывозит покрышки, делает мелкий ремонт, убирает снег, посыпает вокруг площадки песком, рассказали в сети.
Как работает мобильная бригада по уборке мусора — показали в видео.
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