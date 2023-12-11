В Петрозаводске появилась мобильная бригада по уборке мусора

Работа мобильной бригады запечатлена в видеоролике.

После обращения граждан администрация Петрозаводска создала мобильную бригаду по уборке мусора на муниципальных контейнерных площадках, сообщили в пресс-службе предприятия «Городской транспорт».



Бригада работает оперативно: выезжает на место и убирает мелкий мусор, на который не обратил внимание основной подрядчик.

Кроме того, бригада вывозит покрышки, делает мелкий ремонт, убирает снег, посыпает вокруг площадки песком, рассказали в сети.



Как работает мобильная бригада по уборке мусора — показали в видео.