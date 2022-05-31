В Петрозаводске появились три саженца от дуба, который высаживал еще Петр I

В Петрозаводске мэр города Владимир Любарский высадили три молодых дуба в честь 350-летия Петра Великого, сообщили в администрации карельской столицы.

В минувшую пятницу, 3 июня, в Петрозаводске у памятника Петру I горожане высадили три молодых дуба – саженцы от Дуба-Патриарха, который император собственноручно в 1708 году посадил в Летнем саду Петербурга. В акции также приняли участие глава Петрозаводска Владимир Любарский, председатель Петросовета Надежда Дрейзис, а также сотрудники городской Администрации. Саженцы в карельскую столицу привезли сотрудники Государственного Русского музея, в состав которого входит и Летний сад.

Программа «Всероссийская дубрава Петра Великого» проходит в стране уже четвертый год. Деревья уже подрастают в Калининграде, Москве, Орле, Вологде, Екатеринбурге, Сочи, Таллине, Мурманске, Париже и других городах мира. Русский музей планирует высадить 350 саженцев. Сегодня в Петрозаводске были посажены 330, 331 и 332-й потомок легендарного дуба.

В администрации Петрозаводска, дуб, который посадил Петр I в Летнем саду, получил в 2014 году статус «Дерево-памятник живой природы». Каждую осень сотрудники Русского музея собирают желуди от этого дерева. Их проращивают в горшках до трех лет - жизнеспособного и благоприятного возраста для высадки в открытый грунт.