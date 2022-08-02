В Петрозаводске появилось еще одно «кольцо»

На Ключевой появился перекресток с круговым движением.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили об изменении схемы движения на одном из перекрестков в микрорайоне Ключевая.

На перекрестке улиц Кемская и Петрова теперь организовано круговое движение. Об этом напоминают соответствующие знаки.

В ближайшее время на перекрестке будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы.

В ГИБДД просят водителе быть внимательными при проезде перекрестка, соблюдая ПДД.