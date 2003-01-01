В Петрозаводске появился музей под открытым небом в микрорайоне СКЗ

В микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод Петрозаводска открылся музей под открытым небом на территории школы №32.
На территории школы №32 в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод открылся музей под открытым небом, о чем сообщила мэр Петрозаводска Инна Колыхматова. Экспозиция рассказывает об истории этой территории, которая ранее была самостоятельным поселком, начиная с конца 1930-х годов.
Музейная экспозиция охватывает разные периоды: строительство кирпичного завода, годы Великой Отечественной войны, когда здесь находился концлагерь для военнопленных, послевоенное восстановление города. Отдельный раздел посвящен героям СКЗ — участникам боевых действий разных лет.
Инициатива создания музея принадлежит родителям учеников школы. Проект победил в конкурсе российского общества «Знание» и получил федеральное финансирование.
Поселок Сулажгорский кирпичный завод вошел в состав Петрозаводска в 1945 году и стал городским микрорайоном. Его предприятие сыграло важную роль в восстановлении разрушенных городов, выпуская кирпич и сухие краски.
