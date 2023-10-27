В Петрозаводске появился первый бензоробот

Компактная АЗС самообслуживания поможет автомобилистам заправить свои машины быстро и просто.

Ожидание своей очереди на заправке в 30-40 минут раздражает петрозаводчан. Они выкладывают посты с возмущением в популярных городских пабликах, предполагая, что бензин сотрудники АЗС носят в ладошках. Человеческий фактор нередко становится причиной некачественного обслуживания на заправочных станциях. А мы привыкли экономить свое время. Поэтому, отправляясь за продуктами в магазины, чаще пользуемся кассами самообслуживания. Желая выпить кофе с шоколадкой, идем к вендинговому автомату. Тоже самое сегодня можно сделать и при покупке бензина. Компания «Форест Хаус» установила на улицы Онежской Флотилии,2 в Петрозаводске первый АЗС робот, который был изготовлен по заказу карельских бизнесменов в Челябинске.

«Вкалывают роботы, а не человек, как в фильме «Приключения Электроника», - смеется директор ООО «Форест Хаус» Владимир Колесник. – Наш маленький робот представляет собой колонку с бензином АИ-92. Если будет спрос, добавим АИ-95. Заправиться водители здесь могут в любое время – бензоробот работает 24 на 7».

Как работает робот и почему он может решить проблемы с заправками в отдаленных районах Карелии, читайте здесь.