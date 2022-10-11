В Петрозаводске появится более 200 новых рабочих мест

В столице Карелии предприниматели получат на развитие бизнеса субсидии и гранты на сумму более 200 миллионов рублей и откроют новые рабочие места.

В администрации Петрозаводска на днях подвели итоги второй в этом году заявочной кампании на предоставление субсидий и грантов предприятиям города. В результате финансовую поддержку получат 360 представителей бизнеса. Еще 442 заявки были поддержаны весной.

Так, в этом году грант получат бизнесмены, запускающие цех по производству вяленого и сушеного мяса, создатели программного комплекса для прохождения квест-маршрута с элементами дополненной реальности и предприниматели, решившие открыть новый ресторан на проспекте Ленина. Отбор прошли производители женской и мужской одежды, а также мебели и сувенирной продукции. На свое развитие получили гранты центр коррекции и развития речи и гериатрический центр-пансионат для пожилых людей. В списке оказались и производители кондитерских изделий и приправ Карелии.

Эти и другие участники муниципальной программы по поддержке бизнеса «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» с помощью бюджетных средств обязуются создать более 200 новых рабочих мест в городе. Среди них — «Карельские рецепты», выпускающие пельмени и другие полуфабрикаты. Возможности предприятия, работающего уже три года, на этой неделе оценил глава столицы Карелии Владимир Любарский, побывав на производстве.

Подробности читайте в материале «Поддержка для амбициозных».