В Петрозаводске появится детский офтальмологический центр

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.

В минувшую среду 27 июня глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение о выделении земельного участка на пересечении улицы Варламова и улицы Володарского под строительство нового корпуса Офтальмологического центра республики.

"Руководитель региона встретился с инвестором и руководителями проекта "Офтальмологический центр Карелии", в рамках которого на территории республики планируется оказывать специализированную и высокотехнологическую помощь детскому и взрослому населению", - сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Планируется, что новая глазная клиника появится в Петрозаводске напротив парка у Александро-Невского собора (на пустыре за зданием бывшего Клуба юных моряков) через три года – в 2021 году.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 600 млн. рублей.

Как будет выглядеть новый глазной центр и что будет с клиникой на наб.Варкауса, 1-б, куда уже привыкли обращаться жители Петрозаводска и Карелии, читайте и смотрите здесь.