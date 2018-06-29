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Новости. Общество
15:37, 29 Июня 2018

В Петрозаводске появится детский офтальмологический центр

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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.

В минувшую среду 27 июня глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение о выделении земельного участка на пересечении улицы Варламова и улицы Володарского под строительство нового корпуса Офтальмологического центра республики.

"Руководитель региона встретился с инвестором и руководителями проекта "Офтальмологический центр Карелии", в рамках которого на территории республики планируется оказывать специализированную и высокотехнологическую помощь детскому и взрослому населению", - сообщила пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Планируется, что новая глазная клиника появится в Петрозаводске напротив парка у Александро-Невского собора (на пустыре за зданием бывшего Клуба юных моряков) через три года – в 2021 году.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 600 млн. рублей.

Как будет выглядеть новый глазной центр и что будет с клиникой на наб.Варкауса, 1-б, куда уже привыкли обращаться жители Петрозаводска и Карелии, читайте и смотрите здесь.

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Сегодня 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии. Ковригин строит глазные клиники по всему миру уже более 20 лет. Его офтальмологические центры открыты в 12 странах мира.
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