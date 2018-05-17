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Новости. Экономика
13:25, 17 Мая 2018

В Петрозаводске появится инвестиционный уполномоченный

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Новый уполномоченный будет следить за формированием благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализацией инвеспроектов в Петрозаводске.

Ирина Мирошник подписала Постановление "Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Петрозаводском городском округе". Документ размещен на сайте мэрии Петрозаводска.

Власти города планируют назначить инвестиционного уполномоченного с целью "создания условий для привлечения инвестиций на территорию Петрозаводского городского округа, их эффективного использования, стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъектов администрации Петрозаводского городского округа".

Кто может стать инвестиционным уполномоченным, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-05-17 15:36:52
Чем же штатные чиновники от экономики будут заниматься , улицы подметать .Создавали же еще и корпорацию развития в Петрике и чего .
Мудрый хрен
2018-05-17 14:42:51
Опять очередного бездельника,извините, пристроят,миллионы бюджетных денег профукают,никто не ответит за это,как в "корпорации ,якобы развития",там уже такую сумму в унитаз спустили,что можно было бы всем не расселённым по квартире купить....ежели б деньги расходовались с головой .а не с ж.....
nae
2018-05-17 13:38:54
А ответственность у этого полномочного будет? Или как всегда, хорошего человечка пристроить надо?
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