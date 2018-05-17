В Петрозаводске появится инвестиционный уполномоченный

Новый уполномоченный будет следить за формированием благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализацией инвеспроектов в Петрозаводске.

Ирина Мирошник подписала Постановление "Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в Петрозаводском городском округе". Документ размещен на сайте мэрии Петрозаводска.

Власти города планируют назначить инвестиционного уполномоченного с целью "создания условий для привлечения инвестиций на территорию Петрозаводского городского округа, их эффективного использования, стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъектов администрации Петрозаводского городского округа".

Кто может стать инвестиционным уполномоченным, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".