В Петрозаводске появится музей-аквариум

Новый музей в Петрозаводске планирует построить форелевод Николай Федоренко.
Это будет музей «Рыбы Карелии». О планах форелевода на своей странице в ВК рассказала глава города Инна Колыхматова.
— Здание будет располагаться в районе пересечения улицы Попова и Светлановского проезда. Там будут аквариумы с пресной и соленой водой, чтобы показать всё многообразие не только Онежского озеро, но и Белого моря, - уточнил форелевод.
Также Николай Федоренко поделился, что хочет, чтобы в его музее была представлена арапайма. Это одна из самых крупных пресноводных рыб мира, длина обычно до 2 м, но отдельные особи достигают 3 м, а по неподтверждённым данным встречались особи 4,6 м в длину, максимальный зарегистрированный вес составил 200 килограммов.
Ранее Николай Федоренко стал Почетным доктором ПетрГУ.
Николай Федоренко работает в Кондопожском районе с 1990 года и за это время успел выстроить здесь практически полный цикл производства форели. В этом году он ввел в работу открытый завод по производству рыбных кормов. Единственное, чего сейчас ему не хватает для полного цикла, это своего маточного стада рыбы. В настоящий момент он работает над этим вопросом.