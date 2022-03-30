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В Петрозаводске появится новый небоскреб

Новости. Общество
00:01, 17 Апреля 2022

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Компания «Баренц групп» сообщила отличную новость для любителей видовых квартир — в районе TALOJARVI. Город у воды на берегу Онежского озера построят 25-этажный небоскреб.

Мы уже рассказывали про парк и набережную, которые разместятся на территории нового жилого района TALOJARVI. Город у воды.

Напомним, что это первый в истории Петрозаводска район, который целиком будет располагаться на первой береговой линии Онежского озера. Ранее развитие городской инфраструктуры шло в противоположную от берега Онего сторону, так, например, были построены Кукковка и Древлянка. Это происходило потому, что к озеру подходили транспортные пути, а на самом берегу располагались промышленные предприятия.

Но впоследствии Генеральный план Петрозаводска был изменен в пользу удаления таких предприятий от воды.

Почему же меняются города?

• Потребности человека сильно изменились за 30 лет
• Вслед за изменением человека, меняются и сами города
• Технический прогресс ускорил изменения человека и городов
• Город — это не промышленный центр
• Город — комфортное место проживания, досуга и самореализации.

Новый район TALOJARVI. Город у воды проектировался по европейским стандартам градостроительства. Он совмещает в себе современную архитектуру и технологии, и поэтому является первой визитной карточкой комплексного освоения береговой полосы Петрозаводска.

В компании «Баренц Групп» рассказали, как зарождался этот проект.

«В начале 2021 года мы сформулировали техническое задание для нескольких крупнейших российских архитектурных бюро — рассказывает специалист компании «Баренц Групп» Андрей Янкович.

— Мы подошли к созданию проекта ответственно и серьезно, стараясь учесть все возможные «за» и «против».

Финальную стадию отбора прошли 6 проектов, среди которых после длительного изучения был выбран проект карельского архитектора Алексея Скрипицына, который сочетает в себе понимание внутренних особенностей региона, людей, рельефа, ментальности и потребностей.

TALOJÄRVI состоит из ансамбля 21 монолитных домов разной этажности: от 7 до 25–этажных высоток.

«В каждом подъезде 7-9 этажных домов будет по два бесшумных высокоскоростных лифта. В 25-этажных домах запроектировано по четыре лифта, на всех этажах предусмотрены кладовые для каждой квартиры.

Внешний вид домов будет выполнен в эко-стиле, что подчеркивает идею легенды бренда и названия комплекса.

Архитектурная концепция направлена на открытость природе, благодаря чему район на берегу Онежского озера должен стать местом притяжения горожан, — рассказывает Андрей. — Проект составлен таким образом, что практически из любой квартиры и на любом этаже жильцы смогут наслаждаться прекрасными видами на Онежское озеро.

В TALOJARVI все продумано до мелочей: расположение самих домов с учетом видовых характеристик, инсоляции, а также направления ветра. Запроектировано большое расстояние между домами, благодаря чему у автовладельцев будет много места для парковки, и в то же время — свободные от машин дворы». 

Много внимания уделяется и озеленению нового района — в TALOJARVI предусмотрены большие зеленые зоны для спорта и досуга, о которых мы рассказали ранее.

Успейте забронировать квартиру на самых выгодных условиях на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: 331-331.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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