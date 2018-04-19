В Петрозаводске появится новый памятный знак

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Стелу в память защитников Карелии обещают открыть 8 мая.
На Бульваре Победы в Петрозаводске (в районе улицы Московской) начались работы по установке памятного знака, сообщил читатель "Столицы на Онего": "За забором на бульваре началась работа (всю зиму никакого движения не было). Табличка обещает, что открытие 8 мая".
Сообщается, что памятная стела защитникам Карелии будет установлена по заказу ветеранских организаций правоохранительных органов республики. Проект утвержден комиссией Общественного градостроительного совета в 2016 году. Подрядчиком работ является ООО "Карелстроймеханизация".
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