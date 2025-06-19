В Петрозаводске появится первая пятизвездочная гостиница

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев рассказал о строительстве новых объектов в Петрозаводске.

В Петрозаводске стартует строительство первой в городе пятизвездочной гостиницы. Об этом рассказал заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев в интервью «Ведомостям».

По его словам, гостиница расположится в центре Петрозаводска. Других подробностей об объекте Олег Ермолаев не сообщает. Но он отметил, что уже в этом году в Петрозаводске введут в эксплуатацию две другие новые гостиницы.

– Половина всех инвестиционных проектов в нашем регионе – это проекты в сфере туризма. Эта отрасль сегодня привлекает инвесторов не только региональных, но и внешних. Интересные проекты по строительству двух гостиниц в Петрозаводске. Они уже на завершающей инвестиционной стадии. Будут введены в эксплуатацию уже в этом году, – рассказал Олег Ермолаев.

Кроме того, в Петрозаводске начинается строительство первого в городе конгресс-холла.

– Это ниша, которая была свободна на сегодняшний день, и мы нуждались в таком объекте, чтобы принимать серьезные деловые мероприятия. Участок уже предоставлен инвестору. Сейчас идет проектирование. Рассчитываем, что в 2027 году такой выставочный конгресс-центр с большой гостиницей у нас в Петрозаводске появится, – добавил Олег Ермолаев.