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В Петрозаводске появится сквер имени советского разведчика и его супруги

Новости. Общество
09:34, 23 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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В столице Карелии сквер, спортшкола и улица получат новые имена.

Имена Рихарда Зорге и Екатерины Максимовой, Сергея Загорских и Петра Дорошина будут нанесены на карту Петрозаводска. Такое решение в минувший вторник, 22 марта, приняли члены Комиссии по культурно-историческому наследию. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, комиссия поддержали предложение историка Юрия Шлейкина о появлении на карте города сквера имени Зорге и Максимовой. В честь советского разведчика — Героя Советского Союза и его супруги-петрозаводчанки будет названа территория в районе пересечения улицы Анохина и Закаменской набережной.

По предложению спортивной школы № 1 построенный к 100-летию Карелии Центр спортивной гимнастики на Повенецкой будет носить имя Заслуженного тренера Российской Федерации Сергея Загорских. Около 40 лет он работал в спортшколе и подготовил целую плеяду гимнастов.

«В одну из исторических суббот я рассказывал о роли, которую сыграли наши земляки в освоении Аляски. Этот исторический факт, на мой взгляд, напрасно забыт. Предложил членам комиссии порассуждать о присвоении планируемым улицам Кукковки имен выдающихся земляков — исследователей Русской Америки. Дискуссия получилась предметная и продуктивная. В итоге члены комиссии поддержали идею именования одной из перспективных улиц Петрозаводска в честь Петра Петровича Дорошина — российского горного инженера, одного из первых первооткрывателей золота на Аляске, уроженца и жителя Петрозаводска. Его заслуги отражены на карте Аляски — имя нашего земляка носят озеро, ледник, небольшой залив озера Скилак и улица в Анкоридже. Убежден, что и на исторической родине Петра Дорошина должны знать, — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» Владимир Любарский.

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