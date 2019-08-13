В Петрозаводске появятся две новые детские площадки

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Спортивно-игровые комплексы смонтируют на Кукковке и в Соломенном, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В Петрозаводске состоялись аукционы на выполнение работ по монтажу двух детских площадок. Спортивно-игровые комплексы установят в сквере Кукковский петух и на ул. Детской.
В зеленой зоне на Кукковке также будет отремонтирована сцена, предполагается обновление ограждения (работы выполнят специалисты из ООО "Тор"). Сборкой оборудования детской площадки займутся сотрудники ООО "Контрейд".
"На площадке в Соломенном ООО "Контрейд" смонтирует уличные тренажеры для подростков и детский игровой городок", – отметила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.
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