В Петрозаводске появятся две новые детские площадки

Спортивно-игровые комплексы смонтируют на Кукковке и в Соломенном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске состоялись аукционы на выполнение работ по монтажу двух детских площадок. Спортивно-игровые комплексы установят в сквере Кукковский петух и на ул. Детской.



Фото: мэрия Петрозаводска

В зеленой зоне на Кукковке также будет отремонтирована сцена, предполагается обновление ограждения (работы выполнят специалисты из ООО "Тор"). Сборкой оборудования детской площадки займутся сотрудники ООО "Контрейд".

"На площадке в Соломенном ООО "Контрейд" смонтирует уличные тренажеры для подростков и детский игровой городок", – отметила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.