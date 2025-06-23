В Петрозаводске приобретут еще 10 новых автобусов

До конца года в Петрозаводск поступят еще 10 новых автобусов. Их привезут в рамках программы льготного лизинга.

Об этом сообщили в Администрации города. Предприятие «Городской транспорт» получит новую технику при поддержке правительства РК.

Это стало возможным благодаря программе льготного лизинга национального проекта «Инфраструктура для жизни». Лизинг — это долгосрочная аренда оборудования, автомобиля, недвижимости с последующим выкупом.

Ранее в Карелии уже приобрели 18 современных автобусов на средства регионального бюджета. Автобусы оборудованы кондиционерами, системой видеонаблюдения и другим современным оборудованием. 40% от стоимости каждого нового автобуса будет покрыто федеральными средствами, а 60% — подойдут в лизинг по льготной ставке.