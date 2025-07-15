В Петрозаводске появятся новые спортплощадки и душевые кабинки для поклонников пляжного волейбола

Власти города планируют расширять спортивный комплекс на Ключевой.

Возле кортов для пляжного волейбола на улице Гвардейской в Петрозаводске появятся новые спортивные площадки, душевые кабинки и раздевалки, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

Такое решение мэр приняла совместно с руководителем компании MB Barbell Вадимом Маркеловым, принимающим активное участие в совершенствовании спортивной инфраструктуры карельской столицы.

— Также считаю важнейшим проектом компании разработку линейки тренажеров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы договорились с Вадимом Евгеньевичем, что такие тренажеры, несомненно, установим в Петрозаводске, — подчеркнула Инна Колыхматова.