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Новости. Общество
14:56, 18 Июля 2018

В Петрозаводске появятся три новых светофора

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Светофорные объекты установят на аварийных участках за счет средств, сэкономленных при проектировании мостов.

Как рассказала журналистам руководитель комитета жилищно-коммунального хозяйства Петрозаводской администрации Юлия Мизинкова, из 50 миллионов рублей, выделенных из Дорожного фонда на проектирование мостов, удалось сэкономить 6,4 миллионов рублей, которые пойдут на ямочный ремонт городских дорог, который проведут в этом году. Кроме того, удалось добиться выделения из Дорожного фонда средств (9 миллионов рублей) на оборудование трех светофорных объектов в Петрозаводске. Инициативу одобрило Законодательное собрание республики. Проектирование светофоров начнется на следующей неделе.

Новые светофоры появятся на особо аварийных участках дорог. В первую очередь, светофор установят на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Мерецкова, где произошло несколько ДТП со смертельным исходом. Также светофоры появятся на пешеходном переходе на пересечении улиц К. Маркса и Андропова, что позволит увеличить на этом участке пропускную способность для транспорта, и на пешеходном переходе на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова на Древлянке.

- Это большое достижение, потому что на светофоры уже давно не выделялось денег, - отметила Юлия Мизинкова. – Также было принято решение о выделении из Дорожного фонда средств на разработку комплекса системы организации дорожного движения. Этот документ необходим в связи с требованиями ГОСТов, есть судебное решение, которое предписывало городской администрации разработать такой проект. Наличие такого комплекса позволит запрашивать средства на ремонт дорог в бюджетах высших уровней и подавать заявки на участие в федеральных проектах. Кроме того, из Дорожного фонда дополнительно выделяется 6 миллионов рублей на асфальтирование и оборудование парковочного пространства на территории рядом с Республиканской больницей.

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