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Новости. Общество
15:24, 26 Марта 2019
фото: @ The North Star Reports: Global Citizenship and Digital Literacy/northstarreports

ФОТО: В Петрозаводске появятся урны в форме пушек

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Такой подарок карельской столице сделал Литейный завод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Весной в Петрозаводске будут установлены урны, отлитые в форме пушек. Подарок городу сделал ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Восемь урн решено установить на площади Ленина. Они украсят входы в организации, размещенные в исторических зданиях уже к маю. 

"Стандарты урн разработаны для того, чтобы исключить появление неприглядных ведерок в качестве емкостей для сбора мусора на улицах города. Среди девяти утвержденных образцов предусмотрены различные по форме и по цене варианты. Но это не говорит о том, что в городе не могут появиться необычные малые формы. Урны-пушки – один из ярких примеров отступления от утвержденных образцов. Они гармонично впишутся в среду исторической площади", – сказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.

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