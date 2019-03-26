ФОТО: В Петрозаводске появятся урны в форме пушек

Такой подарок карельской столице сделал Литейный завод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Весной в Петрозаводске будут установлены урны, отлитые в форме пушек. Подарок городу сделал ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш". Восемь урн решено установить на площади Ленина. Они украсят входы в организации, размещенные в исторических зданиях уже к маю.

"Стандарты урн разработаны для того, чтобы исключить появление неприглядных ведерок в качестве емкостей для сбора мусора на улицах города. Среди девяти утвержденных образцов предусмотрены различные по форме и по цене варианты. Но это не говорит о том, что в городе не могут появиться необычные малые формы. Урны-пушки – один из ярких примеров отступления от утвержденных образцов. Они гармонично впишутся в среду исторической площади", – сказала начальник управления благоустройства и экологии администрации Анна Дудырина.