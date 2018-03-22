18:00, 22 Марта 2018
В Петрозаводске поймали 49-летнюю женщину, которая выносила продукты из магазина
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Пойманную петрозаводчанку передали в полицию, и теперь проверяют, нет за ней подобных деяний в прошлом, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
В минувшую среду 21 марта в одном из городских гипермаркетов при попытке вынести без оплаты товар на сумму более 5,5 тысяч рублей была задержана 49-летняя петрозаводчанка.
Задержание произвели сотрудники вневедомственной охраны, после чего передали задержанную представителям органов внутренних дел.
В ходе следствия уголовное дело вполне может пополниться другими эпизодами, поскольку не исключено, что выйдут на свет аналогичные преступные деяния – магазинные расхитители редко останавливаются, если им удалось остаться незамеченными хотя бы один раз.
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