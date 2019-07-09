В Петрозаводске поймали группу наркодилеров

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Подозреваемым в торговле наркотиками грозит срок от 10 до 20 лет, сообщили в МВД Карелии.
Жители Петрозаводска, сами потребители психостимуляторов, причастны к сбыту наркотиков.
Для целей распространения подозреваемые использовали один из мессенджеров, с помощью которого вели продажи и переписку с потребителями запрещенных веществ. В ходе досмотров полицейскими было изъято вещество массой 130 граммов, которое, по результатам исследования, является производным N-метилэфидрона.
Вскоре оперативники нашли источник поступления "синтетики" и задержали еще одного петрозаводчанина, который в интересах одного из Интернет-магазинов осуществлял оптовые поставки наркотика.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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