В Петрозаводске поймали нарушителя благодаря социальным сетям

На Древлянке поймали водителя, который проехал на красный.
Сотрудники Госавтоинспекции поймали 67-летнего нарушителя, который проехал на запрещающий сигнал светофора на Древлянке. Ранее запись его нарушения выложили в социальных сетях. По статье о проезде на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика вынесено постановление об административном правонарушении.
— 20 сентября 2025 года в 10:20 на Лососинском шоссе водитель автомобиля Infiniti нарушил правила дорожного движения, — рассказали в Госавтоинспекции.
За это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. За повторное совершение правонарушения - штраф 7500 рублей или лишение права управления на срок 4-6 месяцев.
Ранее мы рассказывали, что в Петрозаводске за два дня 15 водителей отстранили от управления автомобилем. 10 из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 5 не имели права управления транспортом.