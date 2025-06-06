В Петрозаводске поймали таксистов без разрешения на перевозку пассажиров

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса поймали таксистов, у которых не было разрешения на перевозку пассажиров.

В Петрозаводске в ходе рейда по контролю за соблюдением обязательных требований в сфере перевозок сотрудники ГИБДД и Минтранса поймали нескольких водителей такси, которые не имели соответствующих разрешений. Как рассказали в ведомстве, водители незаконно перевозили пассажиров, а также у них не было предрейсовых медосмотра и контроля технического состояния транспортных средств. Помимо этого у них не было опознавательного фонаря оранжевого цвета на крыше автомобиля.





В отношении нарушителей составили протоколы. Водителям грозит штраф в размере 2 с половиной тысяч рублей и конфискация автомобиля за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.