В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

Курьером оказался 19-летний юноша, его подозревают в других 16 эпизодах мошенничества.

В Петрозаводске оперативники УМВД задержали 19-летнего курьера мошеннической группировки, который собирал деньги у обманутых пенсионерок. В пресс-службе ведомства сообщили, что поводом для задержания стали два заявления от 77-летней и 70-летней жительниц Петрозаводска, которые лишились 380 тысяч и 2 миллионов рублей соответственно.

Мошенники действовали по классической схеме: сначала звонили под предлогом замены номера стационарного телефона и выманивали паспортные данные, а позже пугали жертв тем, что их средства находятся под угрозой.

Для сохранения конфиденциальности происходящего при передаче средств требовался пароль. Например, для одной из пенсионерок кодовое слово было «ёжик», - пояснили в полиции.

Задержанным оказался житель Новосибирской области, который признался, что работал курьером осознанно. Молодой человек работал под руководством кураторов из социальных сетей и успел поработать в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге до приезда в Карелию.

На сегодняшний день сотрудники силовых структур проверяют причастность подозреваемого к 16 другим эпизодам мошенничества, включая хищение 1,4 миллиона рублей у жительницы Пряжинского района. В отношении него возбуждены уголовные дела о мошенничествах в крупном и особо крупном размерах.