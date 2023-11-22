В Петрозаводске поймали пенсионера, ударившего свою бывшую возлюбленную ножом в живот

По факту покушения на убийство в Петрозаводске возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме республики.

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Ранее мужчина был задержан в Петрозаводске.

По данным следствия, 22 ноября 2023 года подозреваемый в пьяном виде напал на свою бывшую сожительницу. Нападение произошло возле подъезда одного из домов на Карельском проспекте.

Мужчина ударил ножом в живот своей бывшей возлюбленной, после чего скрылся. Женщине удалось дозвониться до родственников, которые вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшая попала в больницу, где ей оказали помощь.

Подозреваемого задержали, им оказался 65-летний петрозаводчанин. Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.