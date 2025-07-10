В Петрозаводске поймали пьяного вора-рецидивиста

Драка произошла из-за неоплаченной бутылки алкогольного напитка.

Сегодня, 19 июля, в микрорайоне Первомайский полиция поймала 36-летнего нарушителя, укравшего бутылку водки в магазине. По данным МВД республики, у мужчины ранее уже были проблемы с законом. Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело.

Известно, что мужчина зашел в магазин в состоянии алкогольного опьянения и взял с полки с товарами бутылку водки. Напиток он спрятал в брюки. Сотрудники торговой точки заметили нарушение и попросили его вернуть товар, но воришка направился к выходу и сделал вид, что у него ничего нет.

Работник магазина выбежал за нарушителем и надеялся задержать его до приезда полиции, но вместо этого получил несколько ударов по лицу. После этого рецидивист скрылся.