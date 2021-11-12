В Петрозаводске поймали с поличным банду наркоторговцев, наладивших межрегиональный трафик

Полиция остановила преступный бизнес трех петрозаводчан, поставлявших в Карелию наркотики килограммами, сообщили в МВД республики.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков в Петрозаводске установили причастность местных жителей к наркобизнесу. Организаторы были задержаны с поличным, когда очередной раз везли партию наркотиков в Карелию.

Как было установлено, подозреваемые — трое петрозаводчан в возрасте 27 лет — выступая в роли как розничных закладчиков, так и межрегиональных курьеров, покупали в соседнем регионе наркотик растительного происхождения и поставляли его в Карелию, чтобы затем продать через тайники-закладки.

Всего было зафиксировано 8 фактов преступной деятельности. У молодых людей изъяли около килограмма наркотика растительного происхождения.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, фигуранты дали признательные показания. Расследование преступлений продолжается.