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В Петрозаводске поймали с поличным банду наркоторговцев, наладивших межрегиональный трафик

Новости. Криминал
10:18, 22 Декабря 2021
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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Полиция остановила преступный бизнес трех петрозаводчан, поставлявших в Карелию наркотики килограммами, сообщили в МВД республики.

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков в Петрозаводске установили причастность местных жителей к наркобизнесу. Организаторы были задержаны с поличным, когда очередной раз везли партию наркотиков в Карелию.

Как было установлено, подозреваемые — трое петрозаводчан в возрасте 27 лет — выступая в роли как розничных закладчиков, так и межрегиональных курьеров, покупали в соседнем регионе наркотик растительного происхождения и поставляли его в Карелию, чтобы затем продать через тайники-закладки.

Всего было зафиксировано 8 фактов преступной деятельности. У молодых людей изъяли около килограмма наркотика растительного происхождения.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, фигуранты дали признательные показания. Расследование преступлений продолжается.

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