В Петрозаводске поймали садовода-любителя, превратившего квартиру в теплицу для выращивания конопли

фото: фото: pixabay.com В Петрозаводске в торговом центре задержали двух

Житель Петрозаводска обвиняется в незаконном обороте наркотических средств, сообщили в прокуратуре Карелии.

В период с февраля по апрель 2018 40-летний житель Петрозаводска, не имеющий какого-либо легального источника дохода и являющийся потребителям наркотиков, осуществлял сбыт марихуаны на территории города.

Вскоре злоумышленник попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Во время проведенного в его однокомнатной благоустроенной квартире обыска сотрудники полиции обнаружили целую лабораторию по выращиванию конопли. Вся комната использовалась в качестве теплицы, в ней были забиты окна, плотно закрыты двери, а сам обвиняемый при этом жил и спал на кухне.

Из квартиры было изъято более 30 кустов конопли, ее общий вес в высушенном состоянии составил по результатам экспертизы более 2,3 килограмма. Помимо самого наркотика сотрудники полиции изъяли сопутствующее преступной деятельности оборудование - ванны для выращивания наркосодержащих растений, нагревательные лампы, компрессоры, вентиляторы, весы, кальян.

Наркотические средства обвиняемый сбывал своим знакомым, а также употреблял сам.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.