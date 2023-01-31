В Петрозаводске поймали студента-курьера и «помощницу следователя» из 9 класса (ВИДЕО)

Очередные пособники аферистов попались в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

Согласно статистике МВД, с начала года в Карелии было зарегистрировано 27 мошенничеств, совершенных по схеме «ваш родственник попал в беду», 19 из которых — в Петрозаводске. Злоумышленники по телефону запугивают пожилых людей, заставляют собирать деньги на «спасение» близкого, а затем передавать их курьерам. И именно таких курьеров обычно ловят сразу. Чаще всего это — молодые люди, неработающие и приезжающие из других городов. Они догадываются, для чего забирают большие деньги, завернутые в простыни или упакованные в сумки, у перепуганных стариков, но рассчитывают, что ответственности удастся избежать.

В январе в Петрозаводске были задержаны 9 таких курьеров, задействованных в 13 мошенничествах. Так, на днях полицейские задержали пару из Санкт-Петербурга — студента вуза 2005 года рождения и его подругу, учащуюся 9 класса, 2007 года рождения. Молодой человек подыскал «работу» в одном из мессенджеров, а школьницу попросил помочь, поскольку по легенде к жертве мошенничества должна была приехать «помощница следователя».

Молодой человек сейчас находится под стражей, девушка — под подпиской о невыезде. Устанавливается причастность подозреваемых к другим подобным преступлениям, совершенным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.