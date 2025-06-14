В Петрозаводске поймали телефонного вора

В Петрозаводске установили личность подозреваемого в краже телефона и задержали его. В дежурный отдел полиции поступило сообщение о краже телефона.

Сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый - 28-летний житель Петрозаводска. Мужчина признался в преступлении.

Как рассказали в МВД Карелии, подозреваемый гулял по микрорайону Кукковка и решил подсесть к незнакомцу, чтобы пообщаться с ним. В какой-то момент он притворился, что ему надо срочно позвонить, и попросил телефон. Мужчина протянул ему телефон. Как только подозреваемый взял телефон в руки, он убежал с ним. Следствие выяснило, что воришка не нашел применения новому гаджету. Украденный телефон у него изъяли, ущерб составил 50 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.