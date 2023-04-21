В Петрозаводске поймали водителя без прав за рулем микроавтобуса

Житель карельской столицы рискует попасть на обязательные работы.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, дорожные полицейские накануне остановили двух нарушителей, управлявших автомобилями, не имея при этом водительских прав.

Водитель микроавтобуса Mercedes, 1985 года рождения, ранее уже привлекался к ответственности за управление без прав. В отношении водителя был составлен административный протокол, авто помещено на штрафстоянку. Нарушителю грозит штраф до 100 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 200 часов.

Первый раз попавшемуся на подобном нарушении 42-летнему водителю автомобиля Mitsubishi грозит штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.