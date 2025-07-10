В Петрозаводске поймали водителя, устроившего жёсткую аварию с двумя пострадавшими

На улице Пограничная фургон впечатал в ограждение легковушку и уехал с места ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, авария с участием фургона и легковушки произошла 14 июля в 20.10 в районе дома № 7 по улице Пограничная.

Там фургон врезался в попутный автомобиль ВАЗ под управлением 21-летнего водителя. Отечественное авто врезалось в ограждение. Водитель ВАЗ и два его пассажира 20 и 22 лет пострадали в аварии.

Водитель фургона с места ДТП скрылся в Госавтоинспекцию не сообщил. Однако вчера, 15 июля, полицейские установили его личность.

Как объяснил 37-летний петрозаводчанин, он был очень напуган произошедшим, поэтому оставил место ДТП. Машину он оставил неподалеку от места аварии, а сам пришел домой, где, по его словам, выпил спиртное. Нарушитель задержан, на него составлены административные материалы.