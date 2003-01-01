В Петрозаводске поймали вора,который дважды похищал дорогие наушники из магазина техники

В Петрозаводске задержан 49-летний мужчина,подозреваемый в кражах дорогих беспроводных наушников из магазина техники.

В Петрозаводске полиция раскрыла серию краж из магазина техники, расположенного в одном из торговых центров города. По данным МВД Карелии, сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищениям причастен 49-летний ранее судимый житель города. Мужчина полностью признал свою вину.

По информации ведомства, злоумышленник дважды совершал кражи в одном и том же магазине. В первый раз он похитил беспроводные наушники с шумоподавлением стоимостью 37 999 рублей, спрятав их в свой пакет. Спустя десять дней он повторил кражу аналогичного товара. По словам подозреваемого, похищенное он сбыл.

Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

