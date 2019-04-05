В Петрозаводске пойманы рецидивисты, совершившие кражи из пяти автомобилей

Несколько владельцев отечественных авто на Ключевой пострадали от рук рецидивистов, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска 30 марта обратились пятеро жителей микрорайона Ключевая. Они сообщили, что из их автомобилей были совершены хищения: аккумуляторы, видеорегистратор, лобовое стекло и чехлы для сидений. Все машины отечественного производства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, двух ранее судимых жителей микрорайона.

По версии следствия, ночью молодые люди на личном автомобиле ездили по району и совершали хищения.

Аккумуляторы были сданы в пункт приёма металла. Остальную часть похищенного имущества полицейские изъяли.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.