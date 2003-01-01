В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Пять фильмов-участников Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» покажут в Петрозаводске.

С 3 по 7 декабря в петрозаводском кинотеатре «Премьер» состоятся открытые показы фильмов, вошедших в число участников кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Организатором программы выступает Российский фонд культуры.

Зрителям представят пять ярких картин — участников премии нынешнего года:

3 декабря в 19:30

«Потанцуйте с мамой!» (2025 г., 80 мин., реж. Дастан Мадалбеков, 16+) — Киргизия, Россия

5 декабря в 19:30

«Композитор» (2024 г., 93 мин., реж. Максат Клычев, 16+) Туркменистан

6 декабря, 14:00

«Махтумкули Фираги» (2024 г., 106 мин., реж. Музаффархан Эркинов, 18+) Узбекистан, Туркменистан

7 декабря, 14:00

«Отцовское сердце» (2024 г., 85 мин., реж. Озер Фейзиоглу, 18+) Турция

7 декабря, 15:40

«Двое в одной жизни, не считая собаки» (2025 г., 110 мин., реж. Андрей Зайцев, 12+) Россия

В лонг-лист вошли 34 фильма, отражающие богатство культурного и художественного наследия Евразии. В конкурсе приняли участие фильмы из России, Китая, Турции, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, ЮАР, Пакистана, Беларуси, Индонезии, Вьетнама, Ирана и других стран, разделяющих общие духовные и культурные традиции.

Премия «Бриллиантовая бабочка» — это не просто награда, а пространство, где объединяются страны и культуры ради честного и живого кино. Идейным инициатором создания кинопремии «Бриллиантовая бабочка» является народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков.

Ранее фестиваль плохого кино Карелии представил 15 фильмов местных авторов.