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В Петрозаводске покажут спектакль «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"»

Новости. Культура
17:40, 14 Декабря 2021
фото: © AD LIBERUM

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Актеры негосударственного авторского театра Adliberum представят на сцене Дома актера спектакль-концерт «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"».

Как рассказали в Минкультуры Карелии, 15 декабря на сцене Дома актера в рамках фестиваля творческих работ «Театральная среда» состоится предпоказ спектакля-концерта «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"».

Спектакль-концерт рассказывает о совместной записи Владимира Высоцкого и Марины Влади с оркестром «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна в 1974 году.

В спектакле заняты актеры негосударственного авторского театра Adliberum Александр Картушин и Наталья Файзуллина.

Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей РФ.

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