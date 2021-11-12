В Петрозаводске покажут спектакль «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"»

Актеры негосударственного авторского театра Adliberum представят на сцене Дома актера спектакль-концерт «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"».

Как рассказали в Минкультуры Карелии, 15 декабря на сцене Дома актера в рамках фестиваля творческих работ «Театральная среда» состоится предпоказ спектакля-концерта «Высоцкий. Наряд на "Мелодию"».

Спектакль-концерт рассказывает о совместной записи Владимира Высоцкого и Марины Влади с оркестром «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна в 1974 году.

В спектакле заняты актеры негосударственного авторского театра Adliberum Александр Картушин и Наталья Файзуллина.

Спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей РФ.