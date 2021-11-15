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В Петрозаводске покупатель с побитым глазом облил пивом продавщицу в «наливайке»

Новости. Общество
11:02, 14 Декабря 2021
фото: © depositphoto

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Росгвардейцы задержали буйного посетителя круглосуточной торговой точки в столице Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в ночь на 12 декабря группа задержания петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена на охраняемый объект — в круглосуточную точку, торгующую пивом. На месте был задержан 28-летний мужчина с подбитым глазом. Он находился в состоянии опьянения. Продавец рассказала, что этот мужчина устроил драку с другими посетителями, облил ее и нецензурно ругался.

Администрация магазина написала заявление по факту мелкого хулиганства.

Пьяный дебошир был задержан и передан в полицию.

Ранее сообщалось, мужчина проломил стену во время драки в пивном баре райцентра Карелии.

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