В Петрозаводске покупатель с побитым глазом облил пивом продавщицу в «наливайке»

Росгвардейцы задержали буйного посетителя круглосуточной торговой точки в столице Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в ночь на 12 декабря группа задержания петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена на охраняемый объект — в круглосуточную точку, торгующую пивом. На месте был задержан 28-летний мужчина с подбитым глазом. Он находился в состоянии опьянения. Продавец рассказала, что этот мужчина устроил драку с другими посетителями, облил ее и нецензурно ругался.

Администрация магазина написала заявление по факту мелкого хулиганства.

Пьяный дебошир был задержан и передан в полицию.

Ранее сообщалось, мужчина проломил стену во время драки в пивном баре райцентра Карелии.