В Петрозаводске покупательницы пронесли мимо кассы косметику и шоколадную пасту

Росгвардейцы задержали двух женщин, попавшихся на краже в гипермаркетах.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии инциденты произошли в петрозаводских гипермаркетах. Там были задержаны 28-летняя и 40-летняя женщины, которые попались на хищении шампуня, косметики, средств для ухода за лицом и шоколадной пасты. Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.

Нарушительницы были доставлены в отделения полиции.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске пьяные грабители не смогли уйти от росгвардейцев.