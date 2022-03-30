В Петрозаводске покупательницы пронесли мимо кассы косметику и шоколадную пасту

Росгвардейцы задержали двух женщин, попавшихся на краже в гипермаркетах.
Как рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии инциденты произошли в петрозаводских гипермаркетах. Там были задержаны 28-летняя и 40-летняя женщины, которые попались на хищении шампуня, косметики, средств для ухода за лицом и шоколадной пасты. Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей.
Нарушительницы были доставлены в отделения полиции.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске пьяные грабители не смогли уйти от росгвардейцев.
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