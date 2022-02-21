В Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося отобрать телефон у женщины с коляской

Молодой человек обвиняется в покушении на грабеж и вандализме, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 14 февраля, в 11 часов 10 минут в Петрозаводске, на набережной Варкауса. Женщина двигалась с коляской по улице. Во встречном направлении к ней шел мужчина. Когда они поровнялись, мужчина выхватил у женщины телефон. Однако дама смогла отстоять свой мобильник, а злоумышленник ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска зафиксировали данный факт и раскрыли преступление до того, как потерпевшая – 35-летняя петрозаводчанка – обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что к попытке открытого хищения причастен 23-летний петрозаводчанин. Кроме того, стражи порядка выяснили, что в этот же день во дворе жилого многоквартирного дома, расположенного неподалёку от места происшествия, молодой человек повредил шлагбаум.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о покушении на грабеж и вандализме. Фигурант дал признательные показания по каждому эпизоду противоправной деятельности, однако объяснить мотив своих действий не смог.