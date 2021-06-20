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В Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося увести детей с детской площадки

Новости. Общество
14:53, 21 Июня 2021
фото: instagram.com / lurje_best_manik

Сотрудники МВД установили мужчину, который напугал горожан тем, что, по их словам, попытался увести с детской площадки двух детей.

Мужчина был установлен, он не представляет социальной опасности. Об этом «Столице на Онего» сообщили в полиции.

По имеющейся информации, мужчина имеет расстройство психики, по причине которого воспринимает себя на уровне ребенка.

В МВД рассказали, что с родителями этого человека будет проведена профилактическая работа.

Ранее в Петрозаводске горожане пожаловались в полицию на мужчину, пытавшегося увести двух девочек с детской площадки.

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Комментарии

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кир
2021-06-21 16:04:41
Работают долго и кое-как, - сказал кот. Все странные люди должны быть в онлайн базе данных.
Изя
2021-06-21 16:03:03
Надолго ли ?????))) :)
театральный критик
2021-06-21 15:19:45
Бывает. Ночного фотографа либерастня тоже считала исследователем политических репрессий, а потом выяснилось, что он еще и редактор журнала здоровья несовершеннолетней.
Гость
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