В Петрозаводске полицейские нашли мужчину, пытавшегося увести детей с детской площадки

Сотрудники МВД установили мужчину, который напугал горожан тем, что, по их словам, попытался увести с детской площадки двух детей.

Мужчина был установлен, он не представляет социальной опасности. Об этом «Столице на Онего» сообщили в полиции.

По имеющейся информации, мужчина имеет расстройство психики, по причине которого воспринимает себя на уровне ребенка.

В МВД рассказали, что с родителями этого человека будет проведена профилактическая работа.

Ранее в Петрозаводске горожане пожаловались в полицию на мужчину, пытавшегося увести двух девочек с детской площадки.