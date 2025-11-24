В Петрозаводске полицейские нашли подозреваемого в разбое менее чем за час

В Петрозаводске полицейские быстро раскрыли разбойное нападение и задержали подозреваемого.
В отдел полиции обратился 24-летний молодой человек. Он сообщил, что в микрорайоне Сулажгора на него напал знакомый. Тот попросил у него денег в долг, а после отказа достал нож-бабочку и под угрозой расправы забрал мобильный телефон. В МВД рассказали, как поймали злоумышленника.
На место выехали следственно-оперативная группа и наряд патрульно-постовой службы. Полицейские изучили приметы подозреваемого, проверили прилегающую территорию и адреса, где он мог скрываться. Через час злоумышленника нашли, у него при себе были нож и похищенный телефон.
Мужчину доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
