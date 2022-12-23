В Петрозаводске полицейские разыскивают без вести пропавшего человека (ФОТО)

Правоохранители просят помочь в поиске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Алексея Геннадьевича М., 1970 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 18 декабря.

Приметы: на вид 51 год, рост около 180 см, среднего телосложения. Был одет: коричневая шапка-ушанка, серо-чёрный пуховик, чёрные джинсы, при себе имел чёрный рюкзак.

Полиция просит поделится информацией о том, где находится разыскиваемый, сообщив сведения по номерам телефонов: 8-911-415-25-87 или в дежурную часть отдела полиции 8-814-2-739-154.