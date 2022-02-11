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В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве (ВИДЕО)

Новости. Криминал
15:11, 14 Февраля 2022
фото: МВД по Республике Карелия / ВК / скриншот видео

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В столице Карелии полицейские с поличным задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве.

Подозреваемый в дистанционном мошенничестве был задержан сотрудниками правоохранительных органов на выходе из копировального центра. Сообщается, что там фигурант отпечатал очередной поддельный договор. Также у него имелась печать фиктивной организации. Об этом информирует МВД.

Сотрудники полиции, специализирующиеся на раскрытии киберпреступлений, проверяли причастность 40-летнего горожанина к совершению дистанционных краж и мошенничеств. По версии полиции, фигурант в интернете размещал объявления об оказании услуг по перевозке грузов, а также продаже контейнеров и автомобилей с доставкой в любой регион страны. У заказчиков он просил предоплату в размере 50% от стоимости, а для придания сделке реальной видимости заключал договоры — впоследствии оперативники выяснили, что документы были оформлены на подставное лицо. После получения денег на связь с клиентами автор объявлений уже не выходил.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по 8 эпизодам преступной деятельности. Совокупный ущерб, причиненный обманутым клиентам, составляет не менее 2 млн рублей. Проверяется причастность петрозаводчанина к совершению еще 90 аналогичных деяний — именно столько фиктивных договоров с гражданами из различных городов было обнаружено у него при обыске. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске будут судить мужчину за мошенничество с продажами через Интернет.

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