В Петрозаводске полицейские задержали похитителя велосипеда

Петрозаводчанину, укравшему велосипед, грозит тюремный срок.
Житель Петрозаводска 1986 года рождения подозревается в краже велосипеда стоимостью 13 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.
— Механическое средство передвижения хранилось в подъезде многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Древлянка. (…) [Подозреваемый] ранее бывал у приятеля в указанном подъезде дома. Он приметил необорудованный противоугонными устройствами велосипед. Январским днем гражданин похитил имущество и доставил к себе на работу, — рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, в будущем мужчина планировал продать украденный велосипед, однако оперативники помешали ему это сделать.
Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает штраф, различные виды работ либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее аналогичная ситуация произошла в Олонце — там 22-летний горожанин украл велосипед незнакомой девушки, а когда узнал, что его разыскивает полиция, выбросил средство передвижения на улицу.