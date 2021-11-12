В Петрозаводске полицейский Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям о трезвом вождении

В рамках профилактического мероприятия «Контроль трезвости» в столице Карелии прошла предновогодняя поздравительная акция.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, полицейский Дед Мороз и Снегурочка, роль которой исполнила специалист по социальной работе отдела профилактики Республиканского наркологического диспансера, поздравили петрозаводских водителей с наступающим Новым годом. Они напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

Сказочные герои подарили петрозаводским водителям и пешеходам теплые пожелания, новогодние сувениры и Правила дорожного движения.

Ранее в Петрозаводске полицейский Дед Мороз приехал к трехлетнему малышу на патрульной машине.