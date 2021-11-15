890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Движение транспорта на трассе «Кола» в Карелии будет ограничено до конца следующего года
Сегодня 08:05
Юная ориентировщица из Карелии победила в многодневной гонке на Всероссийских соревнованиях 3
22.12.2021 18:00
Карелия на сутки попадет в снежный плен 8
Сегодня 10:51
Жители Карелии смогут 24 декабря узнать о всех своих долгах 4
22.12.2021 17:20

В Петрозаводске полицейский Дед Мороз приехал к трехлетнему малышу на патрульной машине

Новости. Общество
14:44, 23 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Полицейский Дед Мороз Карелии исполнил желание маленького петрозаводчанина.

Трехлетний Игнат вместе с бабушкой написал письмо Деду Морозу, в котором попросил приехать его на патрульном автомобиле, и выразил надежду посидеть за рулем. Под Новый год мечта маленького мальчика исполнилась. С поздравительной миссией к автору письма на служебном автомобиле отправился автоинспектор в образе новогоднего волшебника, рассказали в МВД Карелии.

Игнат играл во дворе, когда неожиданно появилась машина ДПС с включенным проблесковым маячком. За рулем сидел Дед Мороз, который по громкоговорящей связи поздравил ребенка с наступающим Новым годом. Дорожно-патрульный Дед Мороз пообщался с юным частником движения, спросил, соблюдает ли он дорожные правила, напомнил о необходимости быть осторожным и внимательным на дороге. А на память о встрече подарил книжки-раскраски по дорожной тематике и усадил за руль патрульной машины.

Родственники малыша поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции Карелии, разметив комментарий в Сети: «Детские мечты непременно должны сбываться, дети должны верить в чудо. А мы, взрослые, должны дарить им сказку. Тогда из таких добрых детей непременно вырастают хорошие люди. Спасибо, Госавтоинспекция Карелии, за осуществление мечты моего маленького племянника».

Ранее полицейский Дед Мороз в Карелии рассказал об опасном обгоне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-23 15:19:16
Это событие ребёнку на всю жизнь запомнится. :)
Экспeрд
2021-12-23 15:06:25
Хорошо когда папа гаишник, а не омоновец :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 15
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»