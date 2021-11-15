В Петрозаводске полицейский Дед Мороз приехал к трехлетнему малышу на патрульной машине

Полицейский Дед Мороз Карелии исполнил желание маленького петрозаводчанина.

Трехлетний Игнат вместе с бабушкой написал письмо Деду Морозу, в котором попросил приехать его на патрульном автомобиле, и выразил надежду посидеть за рулем. Под Новый год мечта маленького мальчика исполнилась. С поздравительной миссией к автору письма на служебном автомобиле отправился автоинспектор в образе новогоднего волшебника, рассказали в МВД Карелии.

Игнат играл во дворе, когда неожиданно появилась машина ДПС с включенным проблесковым маячком. За рулем сидел Дед Мороз, который по громкоговорящей связи поздравил ребенка с наступающим Новым годом. Дорожно-патрульный Дед Мороз пообщался с юным частником движения, спросил, соблюдает ли он дорожные правила, напомнил о необходимости быть осторожным и внимательным на дороге. А на память о встрече подарил книжки-раскраски по дорожной тематике и усадил за руль патрульной машины.

Родственники малыша поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции Карелии, разметив комментарий в Сети: «Детские мечты непременно должны сбываться, дети должны верить в чудо. А мы, взрослые, должны дарить им сказку. Тогда из таких добрых детей непременно вырастают хорошие люди. Спасибо, Госавтоинспекция Карелии, за осуществление мечты моего маленького племянника».

Ранее полицейский Дед Мороз в Карелии рассказал об опасном обгоне.