В Петрозаводске полиция арестовала покупателя в магазине

В Петрозаводске мужчина в магазине похитил сумку, забытую пенсионеркой, и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило заявление от 74-летней пенсионерки. Она сообщила, что у неё похитили сумку, в которой находились личные вещи, деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила без малого 40 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, женщина в продуктовом магазине, выбирая товары, ненадолго оставила сумку в тележке, а когда собралась уходить, её на месте не нашла.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 32-летний гражданин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчина признался, что приметил оставленную без присмотра сумку и забрал её. На улице проверил содержимое, вытащил деньги и телефон – в дальнейшем его продал.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант арестован за ранее совершенное имущественное преступление.