В Петрозаводске полиция разыскивает 9-летнего мальчика, сбежавшего из дома

По теме
Загрузка...
Ранее Владислав Г. неоднократно уходил из дома, сообщили в МВД Карелии.
Полицией Петрозаводска разыскивается ушедший из дома на улице Жуковского Владислав Г. 2008 года рождения. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома.
На вид: 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения.
Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная удлиненная куртка коричневого цвета с капюшоном, черные школьные брюки, серо-красные кроссовки. При себе был рюкзак черного цвета.
Всех, имеющих информацию о местонахождении Владислава, просят сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, (8142) 73-91-54.
По теме
Выбор читателей
10.04.2018, 13:16
15.04.2018, 13:13
12.04.2018, 16:45
09.04.2018, 14:40
09.04.2018, 09:40
Аналитика
Сегодня 10:45
Политкухня
В столице Карелии начался суд над политиком и журналистом Алексеем Гавриловым.
Сегодня 10:06
13.04.2018 11:14
10.04.2018 13:16
09.04.2018 12:39
Чтиво
Сегодня 15:06
Без политики
Специалист ПКФ СЛОВО дает рекомендации по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону.
11.04.2018 12:47
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
Медиа
13.04.2018 12:03
Опрос
Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?
Комментарии