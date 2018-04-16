В Петрозаводске полиция разыскивает 9-летнего мальчика, сбежавшего из дома

Ранее Владислав Г. неоднократно уходил из дома, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска разыскивается ушедший из дома на улице Жуковского Владислав Г. 2008 года рождения. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома.

На вид: 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения.

Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная удлиненная куртка коричневого цвета с капюшоном, черные школьные брюки, серо-красные кроссовки. При себе был рюкзак черного цвета.

Всех, имеющих информацию о местонахождении Владислава, просят сообщать по телефонам: +7-921-455-28-85, (8142) 73-91-54.